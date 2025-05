Schwerer Unfall in Fittenberg: Zwei Jugendliche mit Hubschrauber geborgen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Landesstraße L 105 in Fittenberg bei Ruprechtshofen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Melk und seine 16-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Scheibbs wurden dabei verletzt und mussten mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden.

Auto überschlug sich mehrfach

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der junge Mann am 28. Mai gegen 19:30 Uhr auf der L 105 von Ruprechtshofen in Richtung Wieselburg. Aus bisher unbekannter Ursache soll das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw dürfte sich daraufhin mehrmals überschlagen haben und kam nach etwa 100 Metern im Straßengraben zum Stehen.