Schwerer Diebstahl: Unbekannter betrügt Kind mit Krypto-Masche

Durch ein angeblich „ lukratives Krypto-Investment “ gelang es einem Unbekannten, sich die Kontodaten eines Kindes aus dem Bezirk Korneuburg zu erschleichen. Kurz darauf wurde ein niedriger vierstelliger Betrag auf ein Konto in Litauen überwiesen.

Drohungen und psychischer Druck

Als der Täter angebliche Verluste ins Spiel brachte, forderte er die Eröffnung eines zweiten Kontos und setzte das Kind unter massiven Druck. Aus Angst schaltete das Opfer seine volljährige Schwester ein, die schließlich ein Konto eröffnete. Die Zugangsdaten und Bankomatkarte wurden dem Unbekannten bei einem persönlichen Treffen übergeben.

Der Täter forderte später weiteres Geld und drohte sogar mit Gewalt. Wegen fehlenden finanziellen Mittel überwies das Opfer 300 Euro und übergab einem vom Täter organisierten Taxifahrer elektronische Geräte, darunter ein Monitor und ein Headset, an den Verdächtigen.