Schwere Unfälle: Drei Jugendliche in Wrack eingeschlossen

Zu Rettungseinsätzen nach schweren Unfällen mussten die Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag in den Bezirken Tulln und Amstetten ausrücken. In Pyhra wurden drei Jugendliche verletzt, weil ein Auto gegen einen Baum gekracht war. Bei Boxhofen erlitten mehrere Personen Verletzungen, nachdem zwei Pkw bei einem Überholmanöver kollidiert waren.

Bei dem Unglück nahe Phyra gegen 1.30 Uhr war ein junger Pkw-Lenker auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, dann touchierte das Auto einen Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dann im Straßengraben liegen. Alle drei Insassen mussten von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Wobei der am schwersten verletzte Lenker eingeklemmt worden war und mit einem hydraulischen Rettungssatz aus dem Fahrzeug geschnitten werden musste. Alle drei Insassen kamen ins Spital.