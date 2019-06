Schulschluss-Party: Kids machen Stadt einen Strich durch die Rechnung

Nach den ständigen Alkoholexzessen zum Schulschluss hat die Stadt Wiener Neustadt bereits vor Jahren versucht, dem feucht-fröhlichen Treiben mit einem organisierten Schulschlussfest im Stadtpark entgegenzuwirken. Das Konzept hat sich grundsätzlich bewährt. Es gab deutlich weniger Polizei- und Rettungseinsätze als davor.

Park sauber halten

Weil der Stadtpark allerdings direkt neben den Hotspots der NÖ Landesausstellung 2019 liegt, wollte die Gemeinde den Park heuer sauber halten. Zu diesem Zweck wurde ein Festival am Hauptplatz organisiert. Mit Gastronomieständen und einer riesigen Bühne, auf der seit 10 Uhr lokale Bands und auch Shootingstar Luke Andrews zu Gitarre und Keyboard greifen. Die Jugendlichen müssen sich ausweisen. Es gibt Armbänder für die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen und für jene über 18 Jahren. „Damit soll gewährleistet sein, dass die Jugendschutzbestimmungen in Sachen Alkohol eingehalten werden“, sagt Gastronom Hannes Dinhobl. Am Abend wird es auf der Bühne leise. Bei der „Silent Disco“ wird die Musik nur noch über Kopfhörer für die Gäste übertragen.