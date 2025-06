Ergebnisse da: So schnitten die Schüler in NÖ bei der Matura ab

Für rund 200.000 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich geht es am Freitag in die Sommerferien. Einen Tag zuvor haben Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum an der ÖKO Mittelschule Pottenbrunn Bilanz über das Schuljahr 2024/25 gezogen.

Zentrale Themen waren neben den schulischen Erfolgen auch Sicherheit, Digitalisierung und die Betreuung im Sommer.