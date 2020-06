Schon 167.000 Theaterfest-Fans

Trotzt streckenweise suboptimalem Wetters zieht man beim " Theaterfest Niederösterreich" eine erste positive Zwischenbilanz. 167.000 Tickets wurden in den sieben Wochen seit dem Start schon verkauft, das entspricht einer Auslastung von 75 Prozent. Der Großteil der 23 Bühnen steckt mitten in den Aufführungen, an sechs Spielorten steht aber die Premiere noch bevor.

"Ich bin optimistisch, dass wir auch heuer unser Ziel von 200.000 Besuchern erreichen" erklärt Theaterfest-Obmann Werner Auer. Der bisherige Wert entspreche dem des Vorjahres. Immerhin: "Aufgrund der hohen Nachfrage wurden schon insgesamt 13 Zusatzvorstellungen angesetzt".

Landeshauptmann Erwin Pröll sieht in der Zwischenbilanz eine Bestätigung, dass die Niederösterreicher das reichhaltige Angebot nutzen. "Das Theaterfest ist ein ganz besonderer Höhepunkt des kulturellen Lebens in Niederösterreich, das den Anspruch des Publikums nach qualitätsvollem Sommertheater voll erfüllt."

Das unbeständige Wetter in den vergangenen Wochen habe keine allzu großen Auswirkungen auf das Publikumsinteresse gehabt, heißt es. Viele Spielorte sind wetterfest, nur drei Vorstellungen mussten abgesagt werden.