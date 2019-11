Schnitzelsemmel um 7 Euro: Stadtchef wehrt sich gegen Vorwürfe

Ein Bündel an Interna der Neunkirchner Stadtverwaltung wurde dieser Tage diversen Medien zugespielt. Anhand der Rechnungen und Auftragsvergaben wird Stadtchef Herbert Osterbauer ( ÖVP) vorgeworfen, sich mit seinem Hotel an der Gemeinde zu bereichern und Firmen mit Aufträgen zu bevorteilen.

In Gespräch mit dem KURIER bezeichnet der Bürgermeister die Sache als „Schmutzkübelkampagne im Vorwahlkampf“. Dass interne Unterlagen an Journalisten geschickt wurden, stuft er als „Amtsmissbrauch“ ein. In dem Papier wird etwa angeprangert, dass eine Firma für Reinigungsbedarf alle Aufträge der Gemeinde inklusive jene der Kindergärten und Schulen erhält. Dabei seien 2017 beispielsweise Waren im Wert von 26.257 Euro eingekauft worden. Zwischen dem Firmeneigentümer und dem Neunkirchner Stadtamtsdirektor soll ein weitschichtiges Verwandtschaftsverhältnis bestehen.

Aus der Luft gegriffen

Für Osterbauer sind die Vorwürfe "aus der Luft gegriffen". Bereits 2011 habe im Rathaus eine Sachkosten-Optimierung stattgefunden um effizienter zu wirtschaften. Aus diesem Grund sei die Firma auch später zum Zug gekommen. „Es findet ein Preisvergleich mit anderen Anbietern statt. Wenn jemand günstiger wäre, würden wir wechseln“, sagt Osterbauer.