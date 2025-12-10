„Weintalent des Jahres": Vier der sechs Finalisten kommen aus NÖ

Österreichs junge Winzer und Winzerinnen stellen bereits zum 16. Mal ihr Können im Wiener Schlossquadrat unter Beweis und konkurrieren um den Titel „Weintalent des Jahres“.

Im Rahmen der Schlossquadrat-Trophy 2026 präsentieren die sechs Finalisten und Finalistinnen ihre eigenen Weine im Restaurant Gergely´s. Dazu findet monatlich eine Einzelverkostung mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten statt.

Neben einem Oberösterreicher und einem Burgenländer sind in diesem Jahr unter den Nachwuchstalenten auch vier Niederösterreicher und eine Niederösterreicherin innen vertreten: Johannes Kölbl (Weinviertel), Martin Heinzl (Weinviertel), Katharina Baumgartner (Weinviertel) und Johannes Haimerl (Kamptal).