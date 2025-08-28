"Gaudium zur Purg": Mittelalterfest auf Schloss Purgstall

Unter dem Motto "Gaudium zur Purg" wird am letzten August-Wochenende auf Schloss Purgstall (Bezirk Scheibbs) ein breites Rahmenprogramm im mittelalterlichen Stil angeboten. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Gaukler, Spielleute, Handwerker und Rittergruppen.

"Inmitten alter Bäume entfaltet sich eine Kulisse, die Geschichte nicht nur zeigt, sondern erfahrbar macht", lockten die Veranstalter bereits im Vorfeld der Veranstaltungstage. Ergänzend zum mittelalterlichem Spektakel in Form von Schaukämpfen und Ritterturnieren wird es auch musikalische Begleitung durch Minnesänger, Barden und Folk-Bands mit Liedern vergangener Jahrhunderte geben.

Historischer Markt und Schmiedkunst Für Kinder sind Theater-Aufführungen geplant. Mit Feuer jonglierende Gaukler sowie Akrobaten versuchen aber alle - von Groß bis Klein - zu begeistern. Im Lagerdorf des Mittelalterfests kann zudem in originalgetreuen Werkstätten gearbeitet, geschnitzt, geformt und geschmiedet werden. "Die Besucher können selbst Hand anlegen, etwa beim Gestalten der eigenen Armreifen oder beim Senf Herstellen nach alten Rezepten", so die Veranstalter.

Schaukämpfe und Rittertourniere können ebenfalls bestaunt werden.

Auf einem historischen Markt am Schlossareal könne man von "Händlern aus ganz Europa" kunstvolle Lederwaren, Gewänder und Schmuck erwerben. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, werden vor Ort Zapfhähne mit Met und Bier, duftende Fladenbrote und Wildbraten nach überlieferten Rezepten angeboten.