Schlechte Ergebnisse: SPÖ dreht am Postenkarussell

Bei der SPÖ in Wiener Neustadt rumort es. Weil Landesparteichef Franz Schnabl mit der Performance seiner Fraktion in der einstigen roten Hochburg alles andere als zufrieden zu sein scheint, soll nun ein Schnabl-Intimus die Kohlen aus dem Feuer holen.

Bei einer Bezirksvorstandssitzung heute, Donnerstagabend, in Eggendorf will Schnabl die Weichen auf Veränderung stellen. Wie durchgesickert ist, soll der niederösterreichische SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller Nationalrat Peter Wittmann als Bezirksparteichef ablösen. Die Wahl dazu soll bereits im Mai stattfinden. Hundsmüller will sich „aus Respekt vor den Gremien“ erst nach der Sitzung am Donnerstag zu der Angelegenheit äußern.

Die SPÖ hat bei den vergangenen Wahlen in Stadt und Bezirk Wiener Neustadt eher bescheidene Ergebnisse eingefahren. Die negativen Entwicklungen scheinen Schnabl zu der Personalrochade ermutigt zu haben. Hundsmüller gilt als enger Vertrauter des Landesparteivorsitzenden. Beide waren vor ihrer Politkarriere hochrangige Polizeibeamte, außerdem stammen sie beide aus dem Bezirk Wiener Neustadt.