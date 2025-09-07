Ein Garten zwischen damals und heute in den Erlebnisgärten

Mit zu Musikinstrumenten umfunktionierten Gartengeräten und einer tanzenden Schaustellerin im Blütenkostüm wurde der neueste Abschnitt der Kittenberger Erlebnisgärten offiziell eröffnet. Die Anlage soll die Geschichte der Umweltbewegung „Natur im Garten“ widerspiegeln.

Das ökologische Projekt wurde 1999 vom damaligen Umweltlandesrat Wolfgang Sobotka (ÖVP) ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist vorwiegend der Erhalt von Gärten sowie Grünräumen ohne chemisch-synthetische Pestizide, ohne chemisch-synthetische Dünger und auch ohne Torf.

„Es hat sich etwas entwickelt und das wollten wir in diesem Garten abbilden“, so Sobotka im Rahmen der Feierlichkeiten an der Seite von Erlebnisgärten-Betreiber Reinhard Kittenberger und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Derzeit gebe es 70 Erlebnisgärten, 50 davon bei Kittenberger, und 99 „Natur im Garten„-Schaugärten – Privatgärten, die für die Bevölkerung geöffnet sind.

480 Gemeinden sind dabei

„Fast 480 Gemeinden sind bei der Initiative dabei, 190 Partnerbetriebe, die ökologische Produkte von „Natur im Garten“ verkaufen und auch viele unserer Gärtnereien und Landschaftsgärtner haben sich schon angeschlossen“, bilanzierte Mikl-Leitner. Dies sei ein Zeichen dafür, dass sich die Idee eines naturnahem Gartelns im Bundesland durchgesetzt habe und praktiziert werde.

Im Rahmen der Veranstaltung schilderten Jugendliche aus der Gartenbauschule Langenlois, wie in ihren Augen der Garten der Zukunft aussehen sollte.