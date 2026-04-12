Unfall in Lunz am See: Pkw kracht gegen Ötscherland-Express
Ein Pkw war am frühen Samstagnachmittag mit einem Waggon der Museumsbahn „Ötscherland-Express“ kollidiert. Dieser war auf der Strecke Kienberg - Gaming - Lunz am See im Bezirk Scheibbs unterwegs. Aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes des Unfalls wurde umgehend eine umfassende Lageerkundung durchgeführt, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs.
Rettungshubschrauber konnte storniert werden
"Zur großen Erleichterung aller Beteiligten konnte rasch Entwarnung gegeben werden – es wurden keine Personen verletzt", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Darum konnte der Notarzthubschrauber, der sich bereits im Anflug befand von der Polizei noch storniert werden.
Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Gaming, der kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, konnte nach der Lageerkundung wieder abrücken.
Während die Polizei Lunz am See die Unfallaufnahme durchführte, bereitete die Feuerwehr die aufwendige Bergung vor. Mithilfe eines kurzfristig organisierten Lkw-Krans wurde der Waggon vorsichtig vom Auto gehoben und wieder auf die Schienen gesetzt. Anschließend wurde das Schienenfahrzeug gegen ein mögliches Wegrollen gesichert.
Lkw-Kran und Traktor halfen bei Fahrzeugbergung
Der schwer beschädigte Pkw wurde im Anschluss mit dem Lkw-Kran wieder auf die Räder gestellt. Ein Traktor entfernte das Fahrzeug von der Unfallstelle. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden und die Freiwillige Feuerwehr Lunz am See rückte ins Feuerwehrhaus ein.
Die Feuerwehr dankt allen eingesetzten Kräften sowie der Firma Wurzer, die kurzfristig mit einem Lkw-Kran tatkräftig bei der Bergung unterstützte.
Kommentare