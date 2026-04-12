Unfall in Lunz am See: Pkw kracht gegen Ötscherland-Express

Ein Pkw war am frühen Samstagnachmittag mit einem Waggon der Museumsbahn „Ötscherland-Express“ kollidiert. Dieser war auf der Strecke Kienberg - Gaming - Lunz am See im Bezirk Scheibbs unterwegs. Aufgrund des zunächst unklaren Ausmaßes des Unfalls wurde umgehend eine umfassende Lageerkundung durchgeführt, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs.

Rettungshubschrauber konnte storniert werden "Zur großen Erleichterung aller Beteiligten konnte rasch Entwarnung gegeben werden – es wurden keine Personen verletzt", heißt es im Bericht der Feuerwehr. Darum konnte der Notarzthubschrauber, der sich bereits im Anflug befand von der Polizei noch storniert werden. Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Gaming, der kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, konnte nach der Lageerkundung wieder abrücken.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Scheibbs Ein Pkw kollidierte im Bezirk Scheibbs mit einer Museumsbahn. Verletzt wurde niemand.