Wahlkampf: Die Krähen, der Tierschutzverein und die ÖVP

Dass im Wahlkampf Briefe an Organisationen geschickt werden, ist keine Seltenheit. Matthias Adl, Spitzekandidat der ÖVP St. Pölten, wandte sich dieser Tage an die Jägerschaft in der Landeshauptstadt.

Kritik an Abschussverbot

In dem Schreiben kritisiert Adl das Abschussverbot für Aaskrähen im gesamten Stadtgebiet durch SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler. Dadurch, so Adl, entstünde für die Waidmänner "eine beträchtliche Hürde im Bemühen, den Niederwildsatz nachhaltig zu bewirtschaften." Der Politiker verspricht, sich auch nach der Wahl für die Anliegen der Jäger einzusetzen.

Tatsächlich besteht ein derartiges Verbot niederösterreichweit nur im Bezirk St. Pölten.