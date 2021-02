Technologische Spende: FF St. Georgen mit neuem Einsatztablet

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im Einsatzfall zählt für die Feuerwehr jede Sekunde. Damit die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen künftig wertvolle Zeit sparen und somit Menschen rasch und unkompliziert helfen kann, brauchte es nun neue Technik.

Vielfältig eingesetzt

So wurde ein neues Einsatztablet inklusive Zubehör angeschafft. Dieses ist nicht nur bei der Einsatzdokumentation hilfreich, sondern kann auch bei Verkehrsunfällen zur Kennzeichenabfrage der Fahrzeugdaten verwendet werden.

Außerdem wird damit die Rettungskarte bereitgestellt und hilft bei der Einsatznavigation. Der schnelle Zugriff auf digitale Einsatzpläne, wie auch Brandschutzpläne und Schadstoffdatenbanken kann im Ernstfall viel Zeit ersparen.

Sachspende

Die Kosten für die Anschaffung in der Höhe von rund 760 Euro übernahm die Sparkasse Niederösterreich Mitte West.

Bei Kommandant Gerald Weichselbaum und seinem Stellvertreter Walter Raitzl war die Freude darüber groß. "Eine so beachtliche Sachspende in der aktuellen Situation ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist erfreulich, dass auf die Feuerwehr nicht vergessen wird", teilten Sie in einer Aussendung mit, nachdem das Gerät am Montag von Sparkassen-Regionaldirektor Adolf Landerl und Peter Redlingshofer übergeben wurde.