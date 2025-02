China kommt nach NÖ: Welcher Konzern sich nun in St. Pölten ansiedelt

Es handelt sich um BYD (Build Your Dreams), ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Batterien, Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energielösungen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1995, begann BYD zunächst als Batteriehersteller, insbesondere für Mobiltelefone und Laptops. Später expandierte das Unternehmen in die Automobilindustrie und entwickelte sich zu einem der weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden .

"St. Pölten war noch ein weißer Fleck auf unserer Landkarte. Deshalb sind wir froh, dass künftig auch in St. Pölten ein Händler vor Ort sein wird", berichtet BYD-Sprecher Pascal Sperger. Das Autohaus soll zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2025 die Pforten öffnen. Als Vertragspartner fungiert das Autohaus Göndle.

BYD gilt mittlerweile als drittbeliebteste Automarke in Österreich, seit Januar 2023 ist das Unternehmen auf dem österreichischen Markt aktiv, Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.024 BYD-Fahrzeuge in Österreich neu zugelassen. Diese Zahl wurde im Jahr 2024 mit 4.010 verkauften Fahrzeugen deutlich übertroffen, was einer Steigerung von knapp 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.