Klimafreundlicher Kulturgenuss im Freiraum in St. Pölten

Nachhaltige Events und regionale Kulinarik: Wie man Kulturveranstaltungen auf die Beine stellt, ohne die Umwelt damit zu sehr zu belasten, weiß man im Freiraum in St. Pölten. Als erster Betreib in der Landeshauptstadt und als zweiter in ganz Niederösterreich wurde das Veranstaltungshaus nun mit dem "Klimaschonend Kultur veranstalten"-Zertifikat der Kulturvernetzung NÖ ausgezeichnet.