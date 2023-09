Stalker drohte Frau via Snapchat: "Ich werfe dich in die Donau"

Was mit einer großen Liebe begann, endete am Donnerstag mit einem Prozess am Landesgericht St. Pölten. Ein 19-Jähriger musste einem Richter Rede und Antwort stehen, weil er einer Frau nachgestellt und sie zudem via Snapchat massiv bedroht haben soll.

Als es mit der Beziehung zu Ende ging, wollte die Frau von dem Kroaten nichts mehr wissen. "Sie hat mich versetzt, das hat mich sehr getroffen", berichtet der Angeklagte.

Geständig

Dann schlug die Stimmung rasch um. Tausende Nachrichten soll der Mann daraufhin seiner Ex-Freundin geschrieben haben, manchmal tauchte er urplötzlich in ihrer Nähe auf.

"Ich werde dich so zusammenschlagen, dass dich deine eigene Mutter nicht mehr erkennt", stand da in einer Snapchat-Nachricht zu lesen. Ein anderes Mal drohte er der Frau, dass er sie in die Donau werfen werde.

➤ Lesen Sie mehr: Bauern soll Freilandhaltung verboten werden