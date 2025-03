Rot-Blau fix: Ewig schwarze Gemeinde in NÖ ist nun endgültig gefallen

Der 10. März 2025 wird in die Geschichte der Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten eingehen: Am Montagabend wurde in dem von der ÖVP über Jahrzehnte geprägten Ort eine Polit-Wende vollzogen.

Keine Mehrheit

Vor mehr als 300 Bürgern fand in der Kirchberghalle die konstituierende Sitzung des Gemeinderates statt, dabei wurde Martin Robausch (SPÖ) zum Bürgermeister gewählt, sein Vize heißt Wilhelm Weinmeier (FPÖ). In Kirchberg regiert nun eine rot-blaue Koalition.