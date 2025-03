FPÖ-Landesrätin legt sich mit Bauernbund an: Jetzt wird prozessiert

Nun wurde die nächste Runde in dem Streit eingeläutet. Im Saal 157 des Bezirksgerichts St. Pölten wird seit Dienstag prozessiert. Rosenkranz war anwesend, Schmuckenschlager nicht, dafür vertreten von Rechtsanwalt Werner Suppan, ein Spezialist in Sachen Medienrecht.

Weil sich die Freiheitliche völlig missverstanden fühlte, leitete sie rechtliche Schritte ein. "Weder ich noch meine Partei wollen irgendjemanden enteignen", betonte sie vor der Richterin. Die Vorwürfe des Bauernbundes gegen sie seien "sehr unangenehm gewesen", sagte Rosenkranz. "Das schadet meiner Reputation."

Bauernbund-Direktor wird befragt

Auf einen Vergleich konnten sich die Parteien am Dienstag nicht einigen. Zum nächsten Termin wird Bauernbund-Direktor Paul Nemecek geladen, war am Dienstag zu erfahren. Der Streit, so scheint es zumindest, könnte auch durch die Instanzen gehen, also bis zum Obersten Gerichtshof - falls nicht doch noch ein bisschen Frieden wieder einkehrt.