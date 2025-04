Prozess um tödlichen Kranunfall in NÖ: "Es tut mir so furchtbar leid"

Eigentlich war bereits alles erledigt. Die Arbeiter, die am 25. November 2024 mit Wartungsarbeiten am Dach der Pfarrkirche Blindenmarkt im Bezirk Melk beschäftigt waren, wollten sich schon zusammenpacken und Essen gehen.

Doch dann entschied man sich um, es ging noch einmal mehr als 15 Meter in die Höhe. "Wir wollten die Dachrinnen ausputzen", erinnert sich der Kranfahrer. Ein letzter Einsatz, der in der Tragödie endete.

"Er hat einen Fehler gemacht"

Zwei Arbeiter, ein 34-jähriger Dachdecker und sein 15-jähriger Lehrling, die sich in dem Arbeitskorb befanden, stürzten in die Tiefe. Sie fielen in das Dach und erlitten schwerste Verletzungen. Der 34-Jährige starb im Krankenhaus, der Lehrling musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Er hatte unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten.

Wie sich am Dienstag bei dem Prozess am Landesgericht St. Pölten herausstellte, hätte das Unglück nie passieren dürfen. "Mein Mandant hat einen Fehler gemacht", sagte der Anwalt des Kranführers, der sich wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten musste.