NS-Vergangenheit: Wird aus Skulptur "Der Fallende" Friedensdenkmal?

Er war Mitglied der Wiener Secession und von 1934 bis 1938 Präsident des Künstlerverbandes der österreichischen Bildhauer. Wilhelm Frass (1886 bis 1968) hat mit seinen Werken nicht nur in Wien viele Spuren hinterlassen, auch in seiner Heimatstadt St. Pölten war Frass höchst aktiv.

Doch die Geschichte des Künstlers ist nicht unbelastet. Frass war Mitglied der NSDAP, in dem von ihm geschaffenen Denkmal des toten Soldaten in der Krypta am Äußeren Burgtor fand man ein Schriftstück.