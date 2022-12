Mostbarone und Tourismusschule St. Pölten gründeten Partnerschaft

Sie haben Tourismuspreise gewonnen und sind treibende Kräfte, wenn es um neue Produkte und Innovationen im Mostviertel geht. Die Mostbarone beschreiten nun mit einer neu gegründeten Partnerschaft mit der Höheren Tourismusschule St. Pölten (HTS) der NÖ Wirtschaftskammer wieder neue Wege.

Ab 2023

Angeführt von ihrem Primus Leopold Reikersdorfer tauchte die Delegation der Mostbarone natürlich in zünftiger Tracht und mit ihren einprägsamen Hüten in der St. Pöltner Tourismusschmiede zur Vertragsunterzeichnung auf. Zwischen ihnen und der HTS wird es ab 2023 eine verstärkte Partnerschaft geben. Seit Jahren verfolgt die HTS konsequent den Weg, die Schüler für die Region besonders zu sensibilisieren.

„Die Partnerschaft mit den Mostbaronen ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Als einzige Tourismusschule in Niederösterreich war es uns ein großes Anliegen diese Kooperation auf die Beine zu stellen und das Thema Most verstärkt in unsere Ausbildung einfließen zu lassen“, berichtet Direktor Michael Hörhan, der mit Fachvorstand Johann Habegger die Partnerschaft mit den Mostpionieren besiegelte.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: