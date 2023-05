Militärkommanden feierten in St. Pölten großes Jubiläum

Weil Soldaten für jedes Wetter gerüstet sein müssen, ließen sich die Mitarbeiter des Militärkommandos Niederösterreich trotz strömenden Regens die Freude am 60-jährigen Jubiläum nicht nehmen.

Am 1. Jänner 1963 errichteten die Bundesländer ihre Militärkommanden; Niederösterreich hatte seinen Sitz vorerst noch in Wien, weil St. Pölten damals noch nicht Landeshauptstadt war. Am 1. Juli 1968 erfolgte schließlich die Verlegung nach St. Pölten, vergangene Woche wurde gefeiert.