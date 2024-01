Meldeamt in St. Pölten sagt Fälschern den Kampf an

Das Zentrale Melderegister ist das führende Verwaltungsregister in Österreich. Darin sind die persönlichen Meldedaten und die Adressen aller in der Republik wohnhaften Personen verzeichnet. Alle Behörden, Verwaltungsstellen, Bürger und die Wirtschaft beziehen ihre Daten aus diesem elektronischen Verzeichnis und deshalb müssen die Angaben stets aktuell und korrekt sein.

Mit tausenden Anfragen pro Jahr sieht sich auch das Meldeamt in St. Pölten konfrontiert. In der Flut an Daten ist es aber vor allem auch wichtig, jene zu finden, die das System austricksen wollen. Um Fälschern verstärkt den Kampf ansagen zu können, wurde nun das Sicherheitssystem verbessert. Hintergrund ist das Projekt "Sicheres Meldeamt", das vom Innenministerium ins Leben gerufen wurde.

➤ Lesen Sie auch: Entscheidung um Sicherheitszentrum ist gefallen