Startup aus NÖ fädelte großen Deal bei der Expo in Osaka ein

Ein erstes Projekt betrifft das Haus der Digitalisierung in Tulln, das ab Mai 2025 einen neuen prominenten Partner bekommt: Kyocera Document Solutions Austria, Tochter eines weltweit führenden japanischen Anbieters für Dokumentenmanagement, steigt als Sponsor ein. Die Vereinbarung wurde auf der Expo in Osaka unterzeichnet – von Claus Zeppelzauer, Geschäftsführer des Hauses der Digitalisierung, und Hirofumi Nishino, Senior General Manager der Kyocera-Konzernzentrale in Japan.