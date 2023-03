Betriebsfeuerwehr St. Pölten hat vier neue Mitglieder

Diese Woche fand die Jahreshauptversammlung der Betriebsfeuerwehr im St. Pöltner Landhaus statt. Die Betriebsfeuerwehr schützt nicht nur den Landtag und das Amt der Landesregierung, sondern unter anderem auch den Landhauskindergarten und den gesamten Kulturbezirk. Die Brandmeldezentrale ist das ganze Jahr über besetzt. Die Dienste übernehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hauptberuflich in anderen Dienststellen des Landes und auch dem Landesverwaltungsgericht eingesetzt sind.

Insgesamt absolvierten die Feuerwehrleute der Betriebsfeuerwehr im vergangenen Jahr 198 Einsätze mit 987 Einsatzstunden, darunter auch 11 Brandeinsätze und 17 Technische Einsätze. Bei regelmäßigen Übungen wird auch die Evakuierung des Landesmuseum geübt.

Zuwachs

Die Betriebsfeuerwehr Landhaus wurde 1996 gegründet, im Jahr 2017 wurde Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum Ehrenmitglied ernannt. Pernkopf bedankt sich: „Wir können uns jederzeit auf unsere Betriebsfeuerwehr verlassen, die tausende Menschen, Mitarbeiter genauso wie Besucher, täglich schützen. Gut Wehr!“

Besonders erfreulich ist, dass vier neue Mitglieder aufgenommen werden konnten. Sie arbeiten hauptberuflich in der IT, bei Gericht und sind alle auch in ihrer Heimatfeuerwehr engagiert.

