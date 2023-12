Ärger um Schlepper-Parplatz in NÖ: Kripo und Rinderzüchter griffen durch

Der Mann, der den Lkw gelenkt haben soll, musste am Mittwoch auf der Anklagebank im Landesgericht St. Pölten Platz nehmen. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass er es war, der die Personen auf der Ladefläche transportiert hatte.

"Nein, stimmt nicht", sagt der 49-Jährige zu diesem Vorwurf. Der Türke gibt an, dass er zum Tanken von der Autobahn abgefahren sei. Allerdings befindet sich auf dem Parkplatz gar keine Tankstelle. "Deshalb bin auch gleich wieder weggefahren", sagt er.

Drohungen per Telefon

Nur ein paar Wochen später, Mitte Juli, stoppte der fünffache Familienvater allerdings wieder auf dem Parkplatz beim Rinderzuchtverband. In diesem Fall gibt der Angeklagte zu, dass 15 Flüchtlinge aus dem Lastwagen schlüpften. "Mir wurde gesagt, dass sich Personen in dem Laderaum befinden und ich sie aussteigen lassen soll. Wenn nicht, würde meiner Familie etwas passieren. So wurde es mir gesagt", erzählt der Türke.