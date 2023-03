Bekannte Bäckerei aus NÖ verschenkt am 3. April alle ihre Produkte

Not macht erfinderisch - unter diesem Motto steht eine Aktion der Bäckerei Hager in Traismauer im Bezirk St. Pölten. Aufgrund von personellen Engpässen und Krankheitsausfällen wird sich Geschäftsführer Wolfgang Hager am 3. April selbst in die Filiale stellen, um die Kunden zu bedienen.