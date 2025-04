Tatort Fußballplatz: St. Pöltens Polizeichef stellte zwei Einbrecher

Das Duo war zu Fuß in Richtung St. Pölten unterwegs und dem Offizier auf dem Weg zum Dienst aufgefallen. Laut der Landespolizeidirektion sind den moldauischen Staatsbürgern mittlerweile 20 Einbruchsdiebstähle nachgewiesen worden.

Der Stadtpolizeikommandant von St. Pölten , Oberst Franz Bäuchler , hat am Montag zwei Einbrecher gestellt, die zuvor in das Vereinsgebäude des FC Ober-Grafendorf eingedrungen waren, wo der Beamte als Obmann fungiert.

Gegen 7.30 Uhr bemerkte der Polizeioffizier auf der Fahrt zum Dienstantritt zwei Männer auf der Landesstraße, erkannte einen Zusammenhang mit dem Einbruch und forderte Unterstützung an. Streifen der Inspektionen St. Pölten - Linzer Straße und Regierungsviertel rückten aus.

Bäuchler war am frühen Montag in seiner Eigenschaft als Funktionär über den Einbruch bei dem Fußballverein verständigt worden. Er stellte bei der Sichtung von Videoaufnahmen fest, dass gegen 4.00 Uhr zwei Männer den Kantinenraum durchsucht hatten. Der Beamte erstattete dann umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Ober-Grafendorf.

Die moldauischen Staatsbürger wurden festgenommen, nachdem in ihren Rucksäcken zahlreiche Münzen entdeckt worden waren. Mit dem Vereinsgebäude des FC Ober-Grafendorf hatten sich die Männer definitiv den „falschen“ Tatort ausgesucht.

Aufgrund einer Einbruchsserie in den Bezirken St. Pölten und Tulln mit selbem Modus Operandi wurde die Amtshandlung vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Die Verdächtigen wurden über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen dauern an.