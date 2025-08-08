Niederösterreich

"Antike Metropole": Römerfest Carnuntum findet wieder statt

374 nach Christus kommt Kaiser Valentinian I. nach Carnuntum. Hobby-Schausteller stellen heute und morgen das Ereignis originalgetreu nach und machen die Antike lebendig
Nach wetterbedingter Absage im Vorjahr sind dieses Jahr 300 Darsteller dabei.
08.08.25, 15:46
Nach einer Absage wegen des Hochwassers in Niederösterreich im Vorjahr gibt das Römerfest in Carnuntum am 6. und 7. September ein Comeback. Mehr als 300 historische Darsteller (Reenactor) aus dem In- und Ausland werden Veranstalterangaben vom Freitag zufolge einmal mehr "eine antike Metropole" gestalten.

Fest der Spätantike: So lebt es sich in den Schuhen Caesars

Legionäre, Gladiatoren und Handwerker

Besucher erwartet laut einer Aussendung "ein einzigartiger Streifzug durch sämtliche Epochen der römischen Geschichte", Legionäre, Gladiatoren und Handwerker inklusive. Für Kinder gibt es einen eigenen Aktivpfad, der Spiele- und Bastelstationen zu einem Erlebnis mit eigener Geschichte kombinieren soll.

