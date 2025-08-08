Nach einer Absage wegen des Hochwassers in Niederösterreich im Vorjahr gibt das Römerfest in Carnuntum am 6. und 7. September ein Comeback. Mehr als 300 historische Darsteller (Reenactor) aus dem In- und Ausland werden Veranstalterangaben vom Freitag zufolge einmal mehr "eine antike Metropole" gestalten.