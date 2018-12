Rettungskräfte fanden vermissten Pensionisten

Positiver Ausgang einer groß angelegten Suchaktion nach einem abgängigen 91-jährigen im Bezirk Mödling. Der Pensionist war am Nachmittag in Gumpoldskirchen zu einem Spaziergang zu einer Waldhütte aufgebrochen. Nachdem er am Abend zur geplanten Uhrzeit allerdings nicht wieder Zuhause eingetroffen war, schlug sein Schwiegersohn Alarm.

Gegen 20 Uhr wurde nach dem Vermissten eine groß angelegte Suchaktion mit fast 100 Helfern von Feuerwehr, Alpinpolizei, Bergrettung, Rotes Kreuz und mehreren Suchhundestaffeln gestartet. Wegen der Suche im unwegsamen Gelände mussten einige Einsatzfahrzeuge zunächst mit Schneeketten bestückt werden.