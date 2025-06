Steirer (68) mit Hängegleiter auf Rax abgestürzt und schwer verletzt

Ein 68-jähriger Steirer ist am Samstag auf der Rax mit seinem Hängegleiter aus rund zwölf Metern Höhe abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann dürfte noch während der Startphase in der Nähe der Bergstation der Raxseilbahn in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) mit dem Ende des rechten Flügels einen Baum touchiert haben und daraufhin aus zwölf Metern Höhe auf den Boden gestürzt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.