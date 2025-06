Paragleiter stürzte in Kärnten in einen Wald

Ein 28-jähriger Paragleiter ist am Samstag auf der Gerlitzen in Kärnten kurz nach dem Start in Turbulenzen geraten und aus 25 Metern Höhe in ein steiles Waldstück gestürzt. Der Schirm des Mannes wurde durch den Wind zugeklappt, der Schweizer verletzte sich bei dem Flugunfall schwer.

Mittels Seilbergung holte ihn der Rettungshubschrauber aus dem Wald und flog ihn in das LKH Villach, berichtete die Polizei.