Rehabilitation hinter Zäunen

Die Pflege und Therapie von hochsensiblen und nicht ungefährlichen Patienten in einem Spitalspavillon, den einst Kaiser Franz Joseph in Betrieb nahm, hat ein Ende. Im Landesklinikum Mauer wurde die neu errichtete Forensische Abteilung feierlich eröffnet. In der Betreuung von psychisch erkrankten Rechtsbrechern vollzieht sich damit sowohl für die Patienten als auch für das Pflegepersonal ein Quantensprung.

In den Blickpunkt der Öffentlichkeit geriet die Forensik in Mauer zuletzt vor rund drei Jahren. Damals gelang einem Häftling, der wegen Suizid-Gefahr von Stein nach Mauer verlegt worden war, die Flucht aus dem alten Trakt. Vergitterte Fenster, Zäune und Stacheldraht konnten den Mann und seine Helfer nicht stoppen. Zwei Monate später war der 35-Jähriger in Wien in eine Schießerei verwickelt.