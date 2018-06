Reform der Flugpolizei: Schneeberger "mehr als verwundert"

Heftige Kritik ist am Samstag aus den Reihen der niederösterreichischen ÖVP am Innenministerium gekommen, weil dieses die geplante Übersiedlung der Flugpolizei an den Standort des Eko Cobra in Wiener Neustadt auf den Prüfstand stellt (der KURIER berichtete). Der Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger zeigte sich irritiert.