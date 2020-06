Ratespiel: Die Wachauer Marille ist gefallen

Donnerstagnacht um 1.33 Uhr schlug die Schwerkraft eiskalt zu: Die Wachauer Marille vor der Webcam in Mitterarnsdorf (NÖ) wollte die Ernte offenbar nicht mehr abwarten und riss sich vom Zweig los (siehe Video).

KURIER.at-User konnten seit Freitag über ein Webcam-Livebild mitraten, wann die Frucht zu Boden fällt bzw. geerntet wird. Über 1200 User nahmen an dem Ratespiel teil. Sogar aus Deutschland und den NIederlanden langten Vorschläge in der Gewinnspiel-Redaktion ein. Letztlich erriet aber eine Wienerin den Zeitpunkt des Falls am genauesten - sie lag nur um eine Stunde daneben. Die Gewinnerin darf sich nun auf zwei Kartons mit je 5 Kilogramm echten Wachauer Marillen freuen.

Mehr Infos unter wachauermarille.at