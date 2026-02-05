In Wiesmath im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt ist ein Priester während einer Messe gestorben. Pfarrmoderator Raimund Beisteiner sei nach der Kommunionspendung unvermittelt zusammengebrochen und habe trotz "sofort eingeleiteter professioneller Hilfe" nicht überlebt, teilte die Erzdiözese Wien auf ihrer Homepage mit.

Auch Kathpress und mehrere Medien haben über den Vorfall vom vergangenen Sonntag berichtet.