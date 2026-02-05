Plötzlich zusammengebrochen: Pfarrer starb während Messe
In Wiesmath im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt ist ein Priester während einer Messe gestorben. Pfarrmoderator Raimund Beisteiner sei nach der Kommunionspendung unvermittelt zusammengebrochen und habe trotz "sofort eingeleiteter professioneller Hilfe" nicht überlebt, teilte die Erzdiözese Wien auf ihrer Homepage mit.
Auch Kathpress und mehrere Medien haben über den Vorfall vom vergangenen Sonntag berichtet.
"Mit seinem plötzlichen Tod verliert die Kirche in Wien einen Priester, der seine Aufgaben mit Ernsthaftigkeit, Pflichtbewusstsein und seelsorglicher Umsicht erfüllte und bei vielen Menschen großes Vertrauen und Wertschätzung genoss", betonte die Erzdiözese.
Beisteiner wurde 59 Jahre alt, er hatte die Pfarre Wiesmath seit 2006 als Pfarrmoderator geleitet. An einer kurzfristig organisierten Gebetsstunde nahm auch der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl teil.
