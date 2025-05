Radfahrerin bei Unfall in NÖ getötet: Fahrerflüchtiger gesucht

Tödliche Verletzungen an der Unfallstelle

Nach Angaben der Polizei Niederösterreich soll die Radfahrerin auf der Landesstraße von Böheimkirchen in Richtung St. Pölten gefahren sein.

Ein nachkommendes, bislang unbekanntes Fahrtzeug soll die 31-Jährige touchiert haben, wodurch sie in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der mutmaßliche Fahrzeuglenker oder die mutmaßliche Fahrzeuglenkerin soll die Fahrt fortgesetzt haben, ohne an der Unfallaufnahme mitzuwirken oder die Einsatzkräfte zu verständigen.