Tragischer Unfall: 58-Jähriger stirbt nach Frontalcrash in Ertl

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 86 im Gemeindegebiet von Ertl (Bezirk Amstetten) ist am Freitagvormittag ein 58-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr, als der Jugendliche aus dem Bezirk Amstetten in Richtung Maria Neustift unterwegs war.

Fahrzeuge gerieten in Vollbrand

Aus bislang unbekannter Ursache soll es in einer leichten Linkskurve zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad gekommen sein.

Der Motorradlenker aus der Slowakei war in Richtung Ertl unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls gerieten sowohl der Pkw als auch das Motorrad in Vollbrand. Für den 58-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.