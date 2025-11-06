Niederösterreich

Notarzthubschrauber-Einsatz in NÖ: Radfahrer nach Crash verletzt

Ein 66-Jähriger musste in Bruck an der Leitha per Notarzthubschrauber ins Spital transportiert werden.
06.11.25, 09:42
Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) frontal von einem Pkw erfasst worden.

Der 66 Jahre alte Einheimische erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung. 

Der Mann wurde per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt geflogen.

