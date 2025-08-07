Niederösterreich

Radfahrer (89) stirbt nach Kollision mit Lkw im Bezirk Neunkirchen

Der Mann soll trotz Nachrang in eine Kreuzung eingefahren sein. Der Lkw-Lenker leistete Erste Hilfe - vergeblich.
07.08.25, 20:11
Ein 89-jähriger Rennradfahrer ist am Donnerstagvormittag bei einer Kollision mit einem Lkw-Zug in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. 

Laut Polizei war der Pensionist trotz Nachrangs bei der Dammstraße/Puchberger Straße (B26) in die Kreuzung eingefahren und mit der rechten Seite des Lkw-Anhängers zusammengestoßen, der die Kreuzung auf der B26 übersetzte. 

Tod noch an Unfallstelle

Der 45-jährige ungarische Lkw-Lenker bemerkte den Unfall über die Seitenkamera, blieb sofort stehen und leistete Erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche, die in weiterer Folge ein Notarzt durchführte, verstarb der 89-Jährige noch an der Unfallstelle.

