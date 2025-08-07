Lkw-Fahrer wurde im Bezirk Krems von Anhänger überrollt
Der 37-Jährige wurde von einem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
In Mittelberg, einer Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Langenlois im Bezirk Krems, ist am Donnerstagvormittag ein Lkw-Fahrer von einem Anhänger überrollt worden, den er zuvor abgekoppelt hatte.
Ein Notarzthubschrauber transportierte den verletzten 37-Jährigen ins Landesklinikum Horn, berichtete die Polizei.
Schauplatz des Unfalls war ein leicht abschüssiger Lagerplatz. Als der Mann aus dem Bezirk Horn bemerkte, dass sich der Anhänger in Bewegung setzte, wollte er laut Polizei im Bereich der Deichsel den Druckknopf für die Bremsanlage betätigen. Dabei wurde er überrollt.
Das Arbeitsinspektorat ist vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden.
