Lkw-Fahrer wurde im Bezirk Krems von Anhänger überrollt

In Mittelberg , einer Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Langenlois im Bezirk Krems, ist am Donnerstagvormittag ein Lkw-Fahrer von einem Anhänger überrollt worden, den er zuvor abgekoppelt hatte.

Schauplatz des Unfalls war ein leicht abschüssiger Lagerplatz. Als der Mann aus dem Bezirk Horn bemerkte, dass sich der Anhänger in Bewegung setzte, wollte er laut Polizei im Bereich der Deichsel den Druckknopf für die Bremsanlage betätigen. Dabei wurde er überrollt.

Das Arbeitsinspektorat ist vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden.