Vermummtes Quartett soll in NÖ außen auf Zug mitgefahren sein

Vier Personen sollen am Wochenende von Amstetten bis Pöchlarn (Bezirk Melk) außen auf einem Zug mitgefahren sein.

Ein Zeuge habe ein vermummtes Quartett beobachtet, als es von einem Waggon sprang und davonlief, berichtete die Kronen Zeitung am Dienstag.

Der Vorfall in Pöchlarn soll sich am Samstag um 23.15 Uhr ereignet haben. Ermittlungen seien im Laufen, hieß es von der Polizei auf Anfrage. Hinweise wurden erbeten.

Mann sprang auf fahrenden Zug

Ebenfalls am Samstagabend war am Hauptbahnhof in St. Pölten ein Fahrgast auf einen fahrenden Zug aufgesprungen und außen mitgefahren, bis er entdeckt und eine Notbremsung eingeleitet wurde. Der Mann stieg ein und setzte seine Reise bis Wien-Meidling fort, wo er festgenommen wurde.