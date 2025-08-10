In St. Pölten auf fahrenden Zug aufgesprungen: Notbremsung und Festnahme
Ein Fahrgast war zum Rauchen ausgestiegen und hatte die Weiterfahrt versäumt. Er fuhr bei der lebensgefährlichen Aktion außen am Zug mit.
Zusammenfassung
- Fahrgast springt am Bahnhof St. Pölten auf fahrenden Zug auf und fährt außen mit.
- Nach Notbremsung steigt er ein und fährt bis Wien-Meidling weiter.
- Polizei nimmt den Mann in Wien-Meidling fest.
Ein Fahrgast ist am Samstagabend am Bahnhof St. Pölten offenbar auf einen fahrenden Zug aufgesprungen und außen mitgefahren, bis er entdeckt und eine Notbremsung eingeleitet wurde.
Danach stieg er ein und fuhr bis Wien-Meidling weiter, wo er von der Polizei festgenommen wurde.
Railjet von Zürich nach Wien
Der Zuggast dürfte gegen 22 Uhr zum Rauchen im Bahnhof St. Pölten ausgestiegen sein. Der Railjet, der von Zürich nach Wien unterwegs war, setzte sich ohne den Passagier wieder in Bewegung.
Der Mann soll deshalb dem Zug nachgelaufen und aufgesprungen sein.
