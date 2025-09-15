Puzzle, fertig, los! Österreich-Team bei WM in Spanien dabei

von Benedikt Schweigl Am 15. September beginnt bereits zum fünften Mal die Weltmeisterschaft im Speed Puzzeln. "Team Austria" tritt im spanischen Valladolid mit der dreifachen Staatsmeisterin Verena Klauser und ihrer Schwester Karin Klauser (beide aus Niederösterreich), Simone Reicht (Wien) und Magdalen Greunz (Graz) in allen Kategorien an.

Erst im Juni konnten sich die Speed Puzzlerinnen bei der ersten Österreichischen Meisterschaft die nationalen Titel sichern: Die gebürtige Mostviertlerin Verena Klauser holte sich im Einzelwettbewerb mit einer Bestzeit von 47 Minuten und fünf Sekunden dabei den Staatsmeistertitel und belegte im Duo mit ihrer Schwester Karin Klauser aus Texing (NÖ) auch Platz eins in der Paar-Wertung.

Gemeinsam mit Simone Reicht schafften es die Geschwister zudem unter dem Gruppennamen „Gotta puzzle‘ em all“ auch im Teamwettbewerb an die Spitze. Magdalen Greunz erzielte Silber im Einzelwettbewerb und wird das Team bei der Weltmeisterschaft als Ersatz für die frischgebackene Mama Cornelia Spreitzer verstärken.

Sieger steht am 21. September fest Die World Jigsaw Puzzle Championship (WJPC), offiziell vom Guinness Buch der Rekorde als größter internationaler Puzzlewettbewerb anerkannt, findet in diesem Jahr von 15. bis 21. September zum bereits fünften Mal in Valladolid in Spanien statt. Es werden mehr als 3.000 Teilnehmende aus 75 Ländern erwartet, die in den Kategorien Einzel, Paare und Team antreten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ravensburger "Team Austria" mit Magdalen Greunz, Karin Klauser, Simone Reicht und Verena Klauser geht mit Ambitionen nach Spanien, aber die Konkurrenz ist bei rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsprechend groß.

„Team Austria“ wird von Ravensburger Österreich mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) mit eigens für das Team gestalteten T-Shirts und Socken ausgestattet.

Unsere Vertreterinnen im Detail Der Star von "Team Austria" ist Verena Klauser (35). Die gebürtige Mostviertlerin ist dreifache österreichische Staatsmeisterin im Speed Puzzeln und kann auch bei internationalen Bewerben sowie der Weltmeisterschaft 2024 erfolgreiche Teilnahmen vorweisen. Karin Klauser (37) aus Texing (Bezirk Melk) belegte gemeinsam mit ihrer Schwester zuvor bereits bei den britischen Meisterschaften im April 2025 den dritten Platz.