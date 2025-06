Neue österreichische Meisterin im Schnellpuzzeln gekürt

47 Minuten für ein 500 Teile-Puzzle: Damit wird man Österreichischer Speed-Puzzle-Meister - bzw. viel mehr Meisterin. Die 35 Jahre alte Verena Klauser hat diese kniffelige Aufgabe in dieser rasenden Geschwindigkeit erfüllt, teilte der Spielehersteller Ravensburger am Sonntag mit.

Die gebürtige Oberösterreicherin hat demnach sogar drei verschiedene Bewerbe am Samstag in Wiener Neudorf für sich entschieden. Die Mostviertlerin, die in Wien lebt, war eine von 300 Teilnehmenden.