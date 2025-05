Purkersdorf: Jugendliche sorgen für Graffiti-Sachschaden von 27.400 Euro

Vier Jugendliche zeichnen nach Polizeiangaben vom Freitag für Sachbeschädigungen durch Graffiti in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) verantwortlich. Das Quartett im Alter von 14 bis 16 Jahren wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Die lokale Kriminaldienstgruppe hat den Beschuldigten 28 Straftaten mit mehr als 50 beschädigten Objekten zugeordnet. Die Gesamtschadenssumme beträgt etwa 27.400 Euro.

Die Fälle waren am 25. März bekanntgeworden. Als Tatzeitraum galt 14. Februar bis 10. März. Sowohl öffentliches als auch privates Eigentum wurde mit Schriftzügen wie "MOST", "SEMO CAP", "arion", "hocus", "KAISER", "SeyR", "Traze", "SIGMAR" und "Monster" in unterschiedlichen Farbkombinationen versehen, hatte die Landespolizeidirektion Niederösterreich berichtet.