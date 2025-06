Mit Sessel und Kleiderständer: Schwerverletzter bei Prügelei in Asylquartier

Kurz nach Weihnachten - am 26. Dezember 2024 - war der algerische Staatsbürger nach Österreich gekommen. In einer Asylunterkunft in Traiskirchen (Bezirk Baden) teilte er sich ein Zimmer mit einem somalischen Asylwerber. Lange Zeit ohne Probleme, wie er am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt beteuert. Weil das Zusammenleben letztlich aber nicht so friedlich zu Ende ging, muss sich der 34-Jährige wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten.