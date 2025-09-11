Probefahrt endet mit Diebstahl: Jugendliche machen sich mit Pkw davon

Im Rahmen einer Probefahrt haben zwei Jugendliche in Gerasdorf bei Wien ( Bezirk Korneuburg ) den Pkw eines 51-Jährigen gestohlen.

Die beschuldigten Wiener im Alter von 15 und 16 Jahren wurden vorläufig festgenommen, nachdem das Auto von Beamten der Gerasdorfer Polizei laut Angaben vom Donnerstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums entdeckt worden war. Das geständige Teenager-Duo wurde der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt, der 51-Jährige erhielt seinen Wagen zurück.

Bei Einparkmanöver davongefahren

Angezeigt worden war der Diebstahl am 3. September. Der 51-Jährige gab an, sein Auto verkaufen haben zu wollen und deshalb mit den zwei ihm unbekannten Personen eine Probefahrt durchgeführt zu haben.

An deren Ende sei er vom Duo aufgefordert worden, bei einem Einparkmanöver einzuweisen. Der Wagen beschleunigte jedoch daraufhin, die Teenager machten sich mit dem Pkw aus dem Staub. Entdeckt wurden der Wagen und die beiden Wiener letztlich am Nachmittag des Folgetages.