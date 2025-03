Der Primus der Speck-Kaiser selcht mitten in der Stadt

Viel Wissen, Gefühl und Erfahrung mit den Produkten, die richtigen Rezepturen und die Fleischqualität seien für die hochwertigen Produkte in seinem Betrieb wichtig, schildert der Fleischer. Sein Betrieb mit neun Mitarbeitern ist übrigens der letzte im Bezirk, in dem noch Rinder und Schweine geschlachtet werden.

Blicke in die Kühlvitrine im Verkaufsladen Lechners und auch in den Reiferaum mit den vielen Selchwaren zeigen eine enorme Produktvielfalt mit Qualität. Von 29 Spezialitäten, die er zur Ab Hof-Prämierung eingereicht hat, wurden 17 mit Gold ausgezeichnet.

Eine davon ging an Lechners Blutwurst mit Preiselbeeren. Das bestätigte eine lange gepflegte Kompetenz. Schon 2003 hat er den Blunz’n-Weltmeistertitel geholt. Wer weiß, welche Titel noch dazukommen. Bei der weltgrößten Blutwurstprämierung in Mortagne-au-Perche in der Normandie, die an diesem Wochenende stattfindet, hat Lechner seine Blutwürste jedenfalls im Rennen.